Woede om vergassing verwarde man in politieauto Brazilië

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MATA HOMEM NA CIDADE DE UMBAÚBA EM SERGIPE COM REQUINTES DE PERVERSIDADE Ao colocar o preso na mala da viatura os policiais deixaram apenas uma brecha para borrifar spray de pimenta fato que causou a morte do trabalhador por asfixia. pic.twitter.com/96N2U4bSP6

"Politieagenten hebben op klaarlichte dag hun voertuig in een gaskamer veranderd en een man met een psychische stoornis geëxecuteerd, terwijl zijn neef toekeek", schrijft parlementslid Renata Souza van de deelstaat Rio de Janeiro op Twitter. "Er zijn geen woorden voor deze onmenselijkheid. Brazilië is een vernietigingskamp."

Zijn dood leidde tot woedende reacties. "De Braziliaanse gemeenschap is geschokt door deze mate van wreedheid", zegt het Braziliaanse Forum voor Openbare Veiligheid in een verklaring. "Het toont het gebrek van de politie aan om de basisprocedures op te volgen."

Santos werd naar het politiebureau gebracht, waar hij onwel raakte, staat in de verklaring. Hij werd later naar het ziekenhuis vervoerd, waar zijn dood werd bevestigd. Onduidelijk is waar hij precies zijn laatste adem uitblies. In het gisteren verschenen voorlopige autopsierapport staat dat de man door ademhalingsproblemen en verstikking om het leven kwam.

Policiais transformaram uma viatura em câmara de gás e executaram um homem com transtornos mentais, com seu sobrinho assistindo a tudo, em plena luz do dia. Não há palavras frente a tamanha desumanidade. O Brasil é um campo de extermínio!

President Bolsonaro zegt dat hij van de federale snelwegpolitie wil weten wat er precies is gebeurd. Daarbij zei hij ook dat bij een ander incident, twee weken geleden, een man twee agenten neerschoot.

De snelwegpolitie is een onderzoek gestart naar de zaak. De betrokken agenten zijn tijdelijk uit hun functie gezet. En het forensisch instituut moet binnen tien dagen een uitgebreid rapport over de dood van Santos aan de politie overhandigen.

Machtsmisbruik en executies

Eerder deze week raakte de Braziliaanse politie ook al in opspraak door een gewelddadige inval in een sloppenwijk in Rio de Janeiro. De politie wilde leiders van bendes oppakken en dat mondde uit in een bloedbad waarbij meer dan twintig mensen, voornamelijk wijkbewoners, om het leven kwamen.

De actie was een van de dodelijkste in de geschiedenis van de stad. Vorig jaar kwamen bij een soortgelijke actie in een andere favela 28 mensen om. De politie werd toen beschuldigd van machtsmisbruik en het executeren van verdachten.