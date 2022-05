Leclerc wil als geboren Monegask eindelijk 'zijn' stratencircuit veroveren

Het predikaat thuisrace is dus van toepassing op een aanzienlijk deel van het keurkorps van de autosport. Maar slechts één coureur is geboren en getogen in het prinsdom: Charles Leclerc. Hij ging er naar school, leerde er zwemmen en voetballen, zat op de tribune bij AS Monaco en onderging zijn eerste rijles in de straten van Monte Carlo.

Het leeuwendeel van de Formule 1-coureurs gaat dit weekend met de step, de fiets, de scooter of de benenwagen van woning naar werkplek. Editie 68 van de Grand Prix van Monaco is voor minstens de helft van het rijdersveld een thuisrace.

Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagavond vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

De zevende grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen.

"Monaco is inderdaad niet bepaald de baan waar ik het gelukkigst ben geweest, maar dat hoort bij autosport", zegt Leclerc laconiek. "Met Lauda's auto begaven de remmen het en ook in de Formule 1 en in de opstapklassen zat het hier steeds tegen. Soms duurt het een paar jaar voor alles op zijn plek valt. Hier is dat kennelijk ook zo. Laten we hopen dat het nu wel lukt."

Nog nooit in zijn autosportcarrière boekte Leclerc in 'zijn' straten een aansprekend resultaat. Sterker nog: als Formule 1-coureur haalde hij er nog nooit de finish. En onlangs sloeg de pechduivel weer eens toe. Haperende remmen zorgden voor een pijnlijke schuiver met een historische Ferrari. De iconische 312 B3, waarmee Niki Lauda in de jaren zeventig furore maakte, belandde in de bocht Rascasse met een geknakte achtervleugel in de kussens.

Dieptepunt: 2021. Leclerc veroverde weliswaar poleposition, maar een poging zijn snelste tijd nog verder aan te scherpen eindigde met een klap in de muur. "Dat was mijn fout. Ik wilde te graag, nam risico en was te gretig omdat ik wist dat het vorig jaar een van mijn weinige kansen was", zegt hij nu schuldbewust.

2022 moet het jaar worden van de grote ommekeer. Voor het eerst is Leclerc echt favoriet. Weliswaar is Verstappen sinds de vorige race in Barcelona WK-leider, maar bij Ferrari heerst optimistisme. Daar is een logische aanleiding voor. Leclerc won dit jaar al twee races. Hij werd in Catalonië genekt door een motordefect, maar domineerde die race tot hij plotseling stilviel.

"Het is heel jammer dat we het niet konden afmaken, maar het weekend in Spanje toont duidelijk aan dat we qua snelheid de goede weg in zijn geslagen. Dat biedt perspectief voor de titel. Natuurlijk is het vervelend dat delen van de motor stuk zijn gegaan en dat we zoveel punten hebben verloren, maar ik ga ervan uit dat het eenmalig is. We hebben het probleem getackeld."

Instappen en klus klaren

Leclerc ontkent stellig dat zijn belabberde Monaco-resultaten stress veroorzaken. "Van extra druk heb ik geen last. Ik heb het naar mijn zin, weet dat ik een goede auto heb waarmee ik races kan winnen en dat maakt me gelukkig", zegt hij in een Ferrari-gastenverblijf tegen een muur van tientallen journalisten.

"Ik ben dol op dit circuit en het voelt niet echt anders dan voorgaande edities. Toen was het ook mijn verantwoordelijkheid om het grote Ferrari weer terug te brengen aan de top. Als we ons hoofd erbij houden, komen de resultaten vanzelf. Het is voor mij een kwestie van instappen en de klus klaren."