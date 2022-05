Stunt op komst? 'Botic heeft met zijn spel zeker kans om van Nadal te winnen'

Net als veel tennissers van zijn generatie keek Botic van de Zandschulp vroeger op televisie naar Rafael Nadal. Vanmiddag speelt de 26-jarige Nederlander op Roland Garros zelf tegen de tennisgrootheid, die al dertien keer zegevierde in Parijs. "Hij heeft bijna alles gewonnen wat je kan winnen, de meeste grandslamtitels op zijn naam (21 stuks, red.). We kunnen wel spreken van een van de grootste tennissers aller tijden", zegt Van de Zandschulp koeltjes over Nadal voorafgaand aan de wedstrijd in de derde ronde. "Het is een ongelooflijke doorzetter, een vechter die nooit opgeeft. Vroeger als kind kon ik daar wel van genieten, vond ik het leuk om naar te kijken."

Winnen van Nadal op Roland Garros zou een enorme stunt zijn. Alleen Robin Söderling (2009) en Novak Djokovic (2015 en 2021) slaagden daar ooit in. Toch houdt men in kamp-Van de Zandschulp rekening met dat haast onwaarschijnlijke scenario. "Ik denk dat Botic met zijn veelzijdige spel zeker een goede kans maakt om van Nadal te winnen. Omdat hij naast de verdediging ook de genadeklap in huis heeft", stelt Peter Lucassen, de coach van Van de Zandschulp. "En Botic heeft ook het vermogen om aan het net punten te maken. Met die verschillende aspecten samen kan hij erop vertrouwen dat hij zelf punten gaat binnenhalen. Iedereen kent Nadal, die gaat niet veel punten weggeven. Daarom zal je zelf ook veel punten moeten maken."

Hoe laat speelt Van de Zandschulp? Botic van de Zandschulp speelt vandaag in de derde ronde van Roland Garros de derde partij op Court Suzanne-Lenglen tegen Rafael Nadal. Dat zal omstreeks 15.30 uur zijn.

Van de Zandschulp zelf is iets voorzichtiger in zijn vooruitblik. "Om te winnen moet ik denk ik ongelooflijk goed spelen. Dan moet echt alles lukken en dan moet hij me ook een beetje helpen door wat fouten te maken. Ik ben benieuwd hoe fit hij is. Hij heeft de laatste tijd niet veel wedstrijden gespeeld." Sinds eind maart speelde Nadal slechts twee toernooien. Op het gravel van Madrid verloor hij in de kwartfinale van zijn jonge landgenoot Carlos Alcaraz. En in Rome verloor hij op zijn geliefde ondergrond al in de achtste finale van de Rus Denis Shapovalov.

Botic van de Zandschulp kan de derde speler ooit worden die Rafael Nadal weet te verslaan op Roland Garros. - AFP