Nieuwe ABBA-show in première: hologrammen jaar lang te zien in Londen

In Londen is vanaf vanavond een jaar lang de wereldberoemde band ABBA te zien. En dan niet de vier Zweedse zangers zelf, maar hologrammen die uitbeelden hoe ze er in hun succesvolste jaren hebben uitgezien.

Gisteravond was de première in een arena die speciaal voor de concertreeks werd gebouwd in het Queen Elizabeth Olympic Park. De ABBA-leden Agnetha Fältskog (72), Anni-Frid Lyngstad (76), Björn Ulvaeus (77) en Benny Andersson (75) waren voor het eerst in 36 jaar weer samen in het openbaar. Ook het Zweedse koningspaar en bekende artiesten als Sophie Ellis-Bextor en Kylie Minogue kwamen naar de première.

Voor de zogenoemde 'ABBA-tars' die fans op het podium te zien krijgen, werden de bewegingen van de vier zangers in een studio wekenlang minutieus geregistreerd. "We hebben onze hart en ziel in deze hologrammen gestopt. Nu nemen ze het van ons over", zei Ulvaeus voor de première tegen Britse media.

De hologrammen zijn gemaakt door Industrial Light & Magic, een special effects-bedrijf dat onder meer aan Star Wars en Harry Potter werkte.

Vorig jaar bracht de groep een laatste album uit: Voyage. De concertreeks in Londen heeft dezelfde naam.