China en Rusland blokkeren in Veiligheidsraad extra sancties tegen Noord-Korea

Een voorstel van de Verenigde Staten voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea is in de VN-Veiligheidsraad gevetood door China en Rusland. De dertien andere leden van de raad stemden wel voor het Amerikaanse voorstel. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er binnen de raad geen unanimiteit is over strafmaatregelen tegen Noord-Korea.

De Amerikanen willen extra sancties vanwege het Noord-Koreaanse raketprogramma en de kernproeven. In het Amerikaanse voorstel staan onder meer exportbeperkingen op olie en tabak en naar Noord-Korea. Bekend is dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un een kettingroker is. Ook zouden er sancties worden ingesteld tegen de hackersgroep Lazarus, die volgens Washington banden heeft met het regime in Pyongyang.

'Teleurstellende dag'

De stemming kwam ruim een dag nadat Noord-Korea drie raketten afvuurde, enkele uren na het vertrek van de Amerikaanse president Biden uit Azië. Een raket zou een intercontinentale ballistische raket (ICBM) zijn geweest. Daarmee heeft Noord-Korea dit jaar al zeventien keer raketten afgevuurd. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Thomas-Greenfield is het een "teleurstellende dag" voor de Veiligheidsraad.

"Er komt een duidelijk gevaar voor de hele wereld vanuit Noord-Korea", zegt ze. "De terughoudendheid en het stilzwijgen hebben de dreiging niet geëlimineerd of zelfs maar verminderd." De Veiligheidsraad stelde de afgelopen zestien jaar regelmatig unaniem sancties in tegen Noord-Korea, voor het laatst in 2017. Maar sindsdien is de houding van China en Rusland veranderd.

China, Rusland: sancties helpen niet

Volgens de Chinezen en Russen helpen de sancties niet. Rusland spreekt van een "doodlopende weg" en volgens China leiden strafmaatregelen alleen maar tot escalaties. Volgens de VN-ambassadeur van China is de situatie er niet beter op geworden dankzij het 'flipflopbeleid' van de Amerikanen.

China wil dat Washington weer gaat praten met Noord-Korea en sancties opheft, maar de VS vindt dat Pyongyang niet moet worden beloond voor zijn gedrag. De besprekingen tussen de twee partijen liggen sinds 2019 stil, na drie mislukte topontmoetingen tussen dictator Kim en toenmalig president Trump.