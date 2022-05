Na 329 jaar eerherstel in Massachusetts voor 'heks' Elizabeth Johnson

Het heeft meer dan drie eeuwen geduurd, maar de laatste 'heks' van de zogeheten heksenprocessen uit Salem is officieel vrijgesproken. Dat gebeurde 329 jaar nadat Elizabeth Johnson jr. ter dood werd veroordeeld vanwege hekserij in de toenmalige Engelse kolonie Massachusetts. Dat is nu een Amerikaanse staat.

Tot een executie kwam het niet in 1693, maar eerherstel kreeg Elizabeth ook niet. De zaak kreeg nieuwe aandacht toen een groep scholieren in Massachusetts haar zaak onder de loep nam voor burgerschapsonderwijs. Senator Diana DiZoglio pakte de zaak vervolgens op en zorgde ervoor dat het eerherstel wettelijk geregeld zou worden.

Johnson is de laatste beschuldigde heks van de Salem-processen die is vrijgesproken. In de zeventiende eeuw werden twintig mannen en vrouwen uit de stad Salem en omgeving geëxecuteerd op beschuldiging van hekserij. Negentien werden er opgehangen, één man werd doodgedrukt met stenen. Zeven anderen stierven in de gevangenis. Zeker tweehonderd anderen werden verdacht.

Gerechtelijke dwalingen

Johnson ontliep een executie omdat de gouverneur haar straf vernietigde, toen bleek dat er sprake was van grootschalige gerechtelijke dwalingen in Salem. In de meer dan drie eeuwen die volgden werden tientallen verdachten postuum vrijgesproken. Ook de moeder van Johnson werd vrijgesproken, maar Johnson zelf niet. Onduidelijk is waarom, maar haar naam kwam eerder niet voor op de lijsten voor eerherstel.

"Het verhaal en de strijd van Elizabeth zijn nog steeds zeer actueel", zegt senator DiZoglio. "We hebben een lange weg afgelegd sinds de verschrikkingen van de heksenprocessen, maar vrouwen worden nog maar al te vaak in hun rechten belemmerd."