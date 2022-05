Toetsenist Andy Fletcher van Depeche Mode overleden

De toetsenist van de Britse synthpopgroep Depeche Mode, Andy 'Fletch' Fletcher, is overleden. De 60-jarige Fletcher is een natuurlijke dood gestorven.

Fletcher richtte Depeche Mode op in Basildon in Engeland in 1980, samen met mede-synthesizer-spelers Vince Clarke en Martin Gore. Zanger Dave Gahan completeerde de band.

Een jaar na de oprichting verscheen het debuutalbum Speak and Spell, waarop ook meteen de allergrootste hit stond, I just can't get enough, een nummer dat nog steeds veel gedraaid wordt op de radio. De live-versie van het nummer staat al sinds 2002 onafgebroken in de Top 2000 van NPO Radio 2.

Geniet van de stilte

Er volgden nog meer hitnoteringen, waarvan Enjoy the Silence de grootste was. In de jaren daarna nam het hitsucces af, maar bleef de band wel bestaan. Fletcher bleef tot zijn dood lid.

Hij was een onopvallend lid van de band, maar werd geroemd om zijn vermogen om een brug te slaan tussen de andere, uitgesprokenere bandleden Gore en Gahan.

Sinds de jaren 80 is Depeche Mode blijven optreden. In 2020 werd de band toegelaten tot de Rock & Roll Hall of Fame.