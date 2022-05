Parlement Spanje stemt in met 'Alleen ja is ja'-sekswet

De Spaanse Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor uitdrukkelijke toestemming nodig is voor seks. Alle andere gevallen worden in principe gezien als verkrachting.

Een grote meerderheid van de parlementariërs stemde in met de zogeheten 'Alleen ja is ja'-wet van de linkse regering. Alleen parlementsleden van de conservatieve Volkspartij (Partido Popular) en de uiterst rechtse partij Vox stemden tegen. De senaat moet nog akkoord gaan, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

In de nieuwe wet worden seksueel misbruik en aanranding onder alle omstandigheden gezien als verkrachting, waarop maximaal 15 jaar gevangenisstraf staat. Verder worden "intimiderende" complimenten en de verspreiding van seksueel getinte video's strafbaar gesteld. Momenteel staat in de Spaanse wet dat er pas sprake is van verkrachting als de dader gebruikmaakt van intimidatie of geweld.

Feministische beweging

Volgens minister Montero van Gelijkheid is het "een beslissende stap richting het veranderen van de seksuele cultuur in Spanje" en het beëindigen van "seksuele terreur" en "verkrachtingscultuur". "De feministische beweging is geschiedenis aan het schrijven", zei ze.

De nieuwe wet is ingevoerd na geruchtmakende zaken van groepsverkrachting in Spanje. Een geval uit juli 2016 veroorzaakte grote verontwaardiging. Vijf mannen die toen in de stad Pamplona een vrouw van 18 langdurig tot seks dwongen, werden vrijgesproken van verkrachting. Ze kregen alleen straf voor seksueel misbruik. De uitspraak leidde tot massale protesten in Spaanse steden.