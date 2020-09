Thiem stuit na vlotte zege op Cilic, Raonic sneuvelt in tweede ronde

Dominic Thiem is op de US Open simpel tot de tweede ronde doorgedrongen. De als tweede geplaatste Oostenrijker won op zijn 27ste verjaardag met driemaal 6-3 van Sumit Nagal uit India.

Woensdag verzekerde nummer een van de wereld Novak Djokovic zich al van een plaats bij de laatste 32.

Thiem is vanwege de vele afwezigen een van de grote uitdagers van de Serviër, die nog geen partij verloor dit kalenderjaar. Maar de weg naar een mogelijke finale is nog lang, zeker met de zware tegenstander die hij in de volgende ronde tegenover zich krijgt.

Thiem neemt het voor een plek bij de laatste zestien op tegen Marin Cilic, de toernooiwinnaar van 2014. De Kroaat (ATP-38) versloeg Norbert Gombos in vier sets (6-3, 1-6, 7-6, 7-5).

Raonic

Voor Milos Raonic viel het doek. De Canadees was vorige week nog finalist tijdens het masterstoernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronapandemie ook op de banen in New York werd gespeeld.

Raonic kampte met blessureleed en een gebrek aan zelfvertrouwen, maar krabbelt langzaam weer op. Zijn landgenoot Vasek Pospisil, nummer 94 van de wereld, was echter te sterk (6-7, 6-3, 7-6, 6-3).