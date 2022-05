Van Gerwen direct onderuit in laatste speelronde Premier League; focus op finaleronde

Voor Michael van Gerwen is de laatste reguliere speelronde in de Premier League snel voorbij gegaan. De enige Nederlander in het toernooi verloor in Newcastle in de kwartfinale met 6-4 van Michael Smith.

Voor de Brabander stond er weinig meer op het spel. Hij was al zeker van een plek bij de laatste vier. Achter koploper Jonny Clayton plaatst hij zich als tweede voor de finaleronde.

Cullen houdt Wright uit play-offs

Het laatste ticket voor die play-offs werd veroverd door Joe Cullen en dat ging ten koste van Peter Wright. In een rechtstreeks duel was de Engelsman met 6-4 te sterk voor de Schotse wereldranglijstaanvoerder.

Behalve Cullen en Smith plaatsten ook Clayton en Gerwyn Price zich voor de halve finales in Newcastle, die later vanavond worden gespeeld.

De play-offs worden op 13 juni in Berlijn gespeeld. Van Gerwen strijdt daar in de halve finale tegen James Wade of Cullen. Van Gerwen wist de Premier League al vijf keer te winnen, de laatste keer was in 2019.