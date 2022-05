Geroemd en bekritiseerd: talkshow Ellen DeGeneres stopt vandaag

Na negentien seizoenen en meer dan 3000 afleveringen wordt vandaag de allerlaatste The Ellen DeGeneres Show uitgezonden. De talkshow van presentator, actrice en stand-upcomedian DeGeneres won tientallen Daytime Emmy's en People's Choice Awards. Het was ook de eerste middagshow met een openlijk homoseksuele presentator. Maar de laatste jaren kwam DeGeneres ook onder vuur te liggen.

Kijkers van de show kregen bijna twee decennia lang een stortvloed aan positiviteit en vrolijkheid over zich uitgestort, met een dansende DeGeneres die het publiek bij de show betrok, prijzen uitdeelde en luchtige gesprekken voerde met beroemdheden.

The Ellen DeGeneres Show was een van de meest bekeken middagprogramma's in de Verenigde Staten en maakte van DeGeneres een van de best betaalde tv-persoonlijkheden in de VS. Ieder jaar verdiende ze er meer dan 50 miljoen dollar mee.

Geleerd van de gebeurtenissen

Maar het mierzoete DeGeneres-imperium bleek ook een schaduwkant te hebben. In 2020 kwam naar buiten dat er achter de schermen van de talkshow sprake zou zijn van racisme, intimidatie en een verziekte sfeer.

In januari 2020 was de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager te gast in het praatprogramma van DeGeneres om te praten over haar onthulling dat ze transgender is. Na afloop keek ook zij met weinig plezier terug op het optreden. Zo zou DeGeneres zich vooraf niet hebben voorgesteld.

Naar aanleiding van de kritiek werden meerdere producenten ontslagen en de talkshowpresentator bood haar verontschuldigingen aan. DeGeneres zei later dat die problemen weliswaar hun sporen hadden nagelaten, maar dat het besluit om de show te stoppen er niets mee te maken had. "Het brak mijn hart toen ik hoorde dat mensen gekwetst waren", zei ze. "Maar als de ophef de reden was geweest om te stoppen met het programma, dan was ik al eerder gestopt."

'Yep I'm Gay'

DeGeneres ontpopte zich als invloedrijk persoon voor de homogemeenschap. Op 30 april 1997 zond de Amerikaanse zender ABC 'The Puppy Episode' van de sitcom Ellen uit, waarin hoofdrolspeler Ellen Morgan - gespeeld door DeGeneres - onbedoeld op zeer luidruchtige manier uit de kast komt.

De scène met de coming out: