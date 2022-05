Goodfellas-acteur Ray Liotta (67) overleden

De trailer voor Goodfellas, die in 2020 opnieuw in de bioscoop draaide:

De in Newark geboren Liotta maakte naam met zijn rol van de gangster Henry Hill in de misdaadfilm Goodfellas (1990) van regisseur Martin Scorsese. Hoewel hij ook geroemd werd om zijn rollen in Something Wild (1986), Cop Land (1997) en Hannibal (2001), zou die rol in Goodfellas de bepalende stap in zijn filmloopbaan blijken.

De Amerikaanse acteur Ray Liotta is op 67-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. De acteur zou in zijn slaap zijn gestorven in de Dominicaanse Republiek. Hij was daar voor filmopnamen.

Liotta stond de laatste jaren weer meer in de belangstelling, schrijft Deadline. Zo speelde hij in Marriage Story, een film die zes Oscarnominaties kreeg in 2020, en speelde hij de hoofdrol in The Substance met onder meer Demi Moore.

Liotta werd, toen hij zes maanden oud was, geadopteerd door gemeentemedewerker Mary Liotta en Alfred Liotta, een verkoper van auto-onderdelen. Tijdens zijn laatste jaar op de middelbare school vroeg een dramaleraar of hij in een toneelstuk wilde spelen. Dat beviel Liotta zo goed dat hij besloot naar de toneelschool te gaan in Miami. Direct na zijn afstuderen kreeg hij zijn eerste rol aangeboden in de soapserie Another World.