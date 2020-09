Aantal vrouwen in top van bedrijven stijgt, meer dan helft voldoet aan quotum

Bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland is het aantal vrouwen in de top gestegen. In de raden van bestuur, de dagelijkse leiding van bedrijven, steeg het percentage vrouwen van 8,5 procent in 2019 naar 12,5 procent in 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index van Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan de TIAS School for Business and Society. In de raden van commissarissen, die toezicht houdt op het bestuur, steeg het van 26,8 naar 29,5 procent.

Het is het tweede jaar op rij dat zowel het aantal vrouwelijke bestuurders als commissarissen stijgt. In het verleden waren er ook jaren van stilstand of achteruitgang. Lückerath houdt deze cijfers al dertien jaar bij. "Ik zie dit als een trendbreuk. Vorig jaar maakte Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, de benoeming van vrouwen tot een speerpunt. Ik denk dat het veel effect heeft gehad, bedrijven willen geen gedoe over hun benoemingen. De maatschappelijke druk is er al langer. Langzaamaan wordt het gênant als de top van een bedrijf helemaal uit mannen bestaat."

Quotum

Er is een wet in de maak die het verplicht dat bij beursgenoteerde bedrijven minstens 33 procent van de raden van commissarissen vrouw is. Van de 94 bedrijven voldoen er nu 51 aan dat quotum. Vorig jaar waren dat er 30. Voor de raden van bestuur komt geen quotum. Het kabinet streeft ernaar dat de wet januari 2021 ingaat.

Zelf is Lückerath geen voorstander van een door de overheid opgelegd quotum. "Het is een paardenmiddel. Principieel vind ik dat de overheid niet moet gaan over benoemingen in de private sector. Er zijn andere manieren, bijvoorbeeld als overheid alleen opdrachten gunnen aan bedrijven met voldoende vrouwen in de top. En consumenten en werknemers kunnen ook druk zetten op een bedrijf."

Meeste vrouwen bij ASR en Nedap

Er zijn nu vijftien bedrijven waar zowel in de raad van bestuur als de raad van commissarissen minstens 33 procent vrouw is. Verzekeraar ASR en technologiebedrijf Nedap gaan aan kop, daar is in de top de helft vrouw. Daarna volgen PostNL en uitgever Wolters Kluwer met 44 procent vrouwen.

De laatste plek is voor Envipco, dat machines maakt voor de inname van statiegeldflessen. Daar is van de acht bestuurders en commissarissen niemand vrouw. Het bedrijf had dit jaar drie nieuwe benoemingen in de top, allemaal mannen dus.