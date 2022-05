Luiten - toch weer hij - koploper na eerste dag Dutch Open: 'Wel beetje verrassend'

Joost Luiten gaat na de eerste ronde van het Dutch Open op Bernardus Golf in Cromvoirt alleen aan kop.

De 36-jarige Rotterdammer, die het toernooi in 2013 en 2016 op zijn naam schreef, maakte zowel op de front nine als op de back nine vier birdies (een birdie is een slag onder het baangemiddelde) en moest alleen op de elfde hole een bogey (een slag boven het baangemiddelde) noteren.

Hij deed het met in totaal 65 slagen één slag beter dan de Deen Rasmus Hojgaard en de Brit Eddie Pepperell.

Verrassing

Luitens prestatie komt als een grote verrassing, aangezien hij tot nu toe met een matig seizoen bezig was. Zijn eerste plaats zegt nog niet veel. Na de eerste ronde staan er maar liefst 45 spelers binnen vijf slagen van de koploper.

"Het was wel een beetje verrassend, want ik was niet in supervorm", erkende Luiten. "Vandaag was het er wel. Nu is het zaak om dat vol te houden."