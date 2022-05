Plots maakt Schippers rentree in de luwte in Vught: 'Leuke verrassing toch?'

Dafne Schippers heeft voor het eerst weer een wedstrijd gelopen sinds de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio in augustus vorig jaar. De 29-jarige atlete kwam bij de Harry Schulting Games in Vught onverwachts in actie op de 100 meter en won ook meteen. In de series noteerde ze een tijd van 11,23 seconden (met 3 meter rugwind per seconde) en de finale won ze in 11,37. Haar record op de 100 meter is 10,81 uit 2015.

🏃‍♀️Dafne Schippers maakt haar rentree bij de Harry Schulting Games pic.twitter.com/0Hr6FvmezP — Linda Derksen (@DerksenLinda) May 26, 2022

Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, werkte de afgelopen tijd onder haar nieuwe coach Wigert Thunnissen aan een rentree op niveau. Eind oktober vorig jaar nam ze afscheid van trainer Bart Bennema en trainingslocatie Papendal. Onder Bennema groeide de Utrechtse uit tot een wereldtopper, maar de laatste jaren kampte ze met rugproblemen. Op 6 juni neemt Schippers deel aan de Fanny Blankers-Koen Games. In Hengelo loopt ze eveneens de 100 meter. 'Hoofddoel is FBK Games' "Ik was zo goed als pijnvrij", zei Schippers na haar rentree tegen de NOS. "Ik heb bij de start niet aan mijn rugproblemen gedacht en dat is goed nieuws. Het ging op zich wel prima, nu doorbouwen. Het hoofddoel is een goede wedstrijd bij de FBK Games."

Keken ze in Vught niet raar op toen Schippers daar opeens verscheen? "Leuke verrassing, toch? Nee, er was vooraf wel contact met de wedstrijdleiding. Ik vond het toch wel fijn om een extra wedstrijd in de benen te hebben voor de FBK Games." En meteen winnen dus. "Toch lekker, wat winnen is altijd leuk! Nee, het was heerlijk om weer te racen. In een kleine wedstrijd kan ik me toch wat meer op mijn eigen dingen focussen, het was een goede trainingswedstrijd."