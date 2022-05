Plots maakt Schippers na tien maanden haar rentree, in de luwte in Vught

Dafne Schippers heeft voor het eerst weer een wedstrijd gelopen sinds de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio in augustus vorig jaar.

De 29-jarige atlete kwam bij de Harry Schulting Games in Vught onverwachts in actie op de 100 meter en won ook meteen. In de series noteerde ze een tijd van 11,23 (met 3 meter rugwind per seconde) en de finale won ze in 11,37. Haar record op de 100 meter is 10,81 uit 2015.