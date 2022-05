Oud-Brandpunt-verslaggever en tv-persoonlijkheid Willibrord Frequin (80) overleden

Frequin leed aan de ziekte van Parkinson. De presentatie in februari van een boek over zijn leven was een van Frequins laatste publieke optredens. Toen was al duidelijk hoe broos zijn gezondheid was.

Journalist Willibrord Frequin (80) is overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werkte in de jaren 70 en 80 als reporter bij het actualiteitenprogramma Brandpunt van de KRO en had later bij RTL en SBS eigen tv-programma's.

Zo bezocht hij de Nigeriaanse regio Biafra waar door een burgeroorlog een miljoen mensen omkwamen door hongersnood en de martelkamers van het Oegandese schrikbewind van Idi Amin. Ook was hij in Argentinië bij de dwaze moeders en ontmoette hij Paus Johannes Paulus II en Moeder Teresa.

Zonder enige journalistieke opleiding begon hij in 1963 zijn loopbaan bij de KRO als assistent-regisseur bij Sport in beeld en grote evenementen en stroomde daarna door naar Brandpunt waar hij als verslaggever reportages maakte over brandhaarden in de wereld.

De in 1941 in Arnhem geboren Frequin maakte al vroeg kennis met de journalistiek; zijn vader was lange tijd hoofdredacteur van het dagblad De Gelderlander. Omdat het op school niet erg wilde lukken werd hij naar een kostschool gestuurd om zijn schoolopleiding af te maken.

Met prins Claus zou Frequin een betere band hebben gehad. "Prins Claus was geweldig. We waren een soort twee maatjes", zei Frequin daarover in een interview in de Volkskrant . "Claus was erg gecharmeerd van mij. We zaten naast elkaar in het vliegtuig, over onze vrouwen te praten. En over onze schoonmoeders. En over stappen."

Spraakmakend was een interview met prins Bernhard waarin hij alle protocollen overtrad door Bernhard directe vragen te stellen over de Lockheed-affaire, het omkoopschandaal waarbij de prins in 1976 betrokken was.

'Willibrord is veel mensen tot troost geweest'

Journalist Fons de Poel schreef een boek over Willibrord Frequin waarvoor hij hem een jaar lang volgde. Hij reageerde in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co op de dood van Frequin:

"Het was een onmogelijke, lieve, rare, bijzondere, maar ongelooflijk om van te houden man. Ik ken niemand met zoveel tegenstrijdige karaktertrekken als Willibrord.

Iedereen herinnert hem zich als de duvelstoejager, maar hij ging door roeien en ruiten om het wereldleed van zeer nabij te verslaan. Hij trok langs alle brandhaarden en rampen in de wereld.

Hij was ongelooflijk betrokken, had enorm veel engagement. Ook later toen hij omstreden was en bij de commerciële omroepen zijn camera links en rechts als bazooka gebruikte. Het was hem wel altijd om de zaak te doen. Hij is heel veel mensen tot troost geweest en was behulpzaam.

Willibrord was nooit cynisch, z'n pretoogjes hebben tot de laatste dag aan gestaan. Hij was een journalist die buiten de lijntjes tekeerging. En iemand die zichzelf nooit heeft gespaard, in geen enkel opzicht. Er heeft misschien meer jenever dan bloed door de aderen gestroomd."