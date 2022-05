Acteur Kevin Spacey aangeklaagd voor aanranding in Engeland

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor het aanranden van drie mannen. Volgens de Britse politie gaat het om in totaal vier aanklachten. De acteur wordt er ook van beschuldigd iemand te hebben aangezet tot seksueel misbruik inclusief penetratie zonder instemming van de ander, meldt justitie in Londen.

De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in Londen tussen maart 2005 en augustus 2008 en in het westen van Engeland in april 2013. De aanklachten volgen op een politieonderzoek.

Spacey is de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van seksueel wangedrag en aanranding. De acteur raakte in 2017 in opspraak omdat hij in 1986 de acteur Anthony Rapp zou hebben aangerand. Dat zou zijn gebeurd toen de destijds 14-jarige Rapp bij Spacey op een feestje was.

Eerste grote rol

Met de beschuldiging van Rapp kwam een voorlopig einde aan de succesvolle carrière van de 62-jarige Spacey. Hij bood Rapp nog excuses aan, maar toen er meer beschuldigingen van seksueel wangedrag volgden, kreeg Spacey een tijd lang geen werk meer aangeboden.

Tot een veroordeling kwam het tot dusver niet. De zaak van Rapp strandde in de rechtszaal en een aanklager in Massachusetts liet de aanklacht van een man over handtastelijkheden door Spacey vallen wegens gebrek aan bewijs.

Kort geleden werd bekendgemaakt dat Spacey in de film 1242 - Gateway to the West speelt, zijn eerste grote rol sinds de beschuldigingen.