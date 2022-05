Vlakke Giro-etappe draait toch niet uit op massasprint: vluchter De Bondt juicht

Carapaz en Hindley gaan het slotweekend in met slechts drie seconden verschil. Ze hebben wel een concurrent minder. De etappe begon zonder de nummer vier van het klassement João Almeida . De Portugese leider in het jongerenklassement testte positief op het coronavirus.

De roze leiderstrui van Richard Carapaz werd geen moment bedreigd. De Ecuadoraan van Ineos leek zelfs nog even tijd te pakken op zijn voornaamste concurrent Jai Hindley. De Australiër had materiaalpech gekregen in de laatste drie kilometer, maar werd wel in dezelfde tijd als Carapaz geklasseerd.

Een vroege vlucht in de vrijwel vlakke en 156 kilometer lange etappe van Borgo Valsugana naar Treviso bestond uit de Italiaanse Jumbo-Visma-renner Edoardo Affini, zijn landgenoot Davide Gabburo, de Deen Magnus Cort Nielsen en De Bondt. Zij kregen van het peloton nooit meer dan een kleine drie minuten voorsprong.

Peloton breekt plots

Het leek dan ook op de verwachte massasprint uit te draaien. Maar in de laatste tien kilometer brak het peloton in tweeën. Het eerste deel bestond nog maar uit zo'n veertig renners en zij slaagden er niet in om de vluchters te achterhalen.

Cort Nielsen was op papier de snelste sprinter van de vier, maar de renner van EF Education bleek in de derde week van een grote ronde niet zo fris meer. De Bondt en Affini sprintten om de zege en de Belg won met klein verschil.

Het is voor de 30-jarige Vlaming zijn eerste zege in een grote ronde. Voor Alpecin-Fenix is het een zeer succesvolle Giro. De Belgische ploeg won de openingsetappe met Van der Poel en ook Stefano Oldani kon in de twaalfde rit zijn armen in de lucht steken.

Morgen en overmorgen staan er twee klimetappes op het programma in Italië. Zondag wordt de Giro afgesloten met een tijdrit in Verona.