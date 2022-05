75 asielzoekers opgevangen in kasteel Meerwijk in Den Bosch

Hotelketen Van der Valk brengt tijdelijk 75 asielzoekers onder in kasteel Meerwijk in Den Bosch. De eerste mensen arriveren vandaag al, meldt Omroep Brabant. Ze kunnen er de komende drie maanden blijven.

De hotelketen reageerde op de oproep van staatssecretaris Eric van den Burg om het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zo snel mogelijk te ontlasten. Overal in Nederland zijn gemeenten bezig om opvangruimte te zoeken. Zo is een topsportcentrum in het Groningse dorp Leek vandaag omgebouwd tot noodopvang voor 150 asielzoekers.

De opvang in Den Bosch is ook in heel korte tijd geregeld. "Hotel Van der Valk doet dit in samenwerking met het COA", laat de gemeente Den Bosch weten. "Samen organiseren zij de opvang, catering, begeleiding en beveiliging voor de vluchtelingen."