Van Gerwen laat kans op winst tegen Durrant liggen

Michael van Gerwen heeft in de veertiende speelronde van de Premier League darts gelijkgespeeld tegen de Engelse koploper Glen Durrant. In de Marshall Arena te Milton Keynes verspeelde Van Gerwen een 7-5 voorsprong en liet hij in de slotleg twee matchdarts liggen.

De Premier League nadert zijn ontknoping van de tweede fase. Vrijdag- en zaterdagavond volgen de twee laatste speelrondes en na die avonden gaan de eerste vier in oktober in Londen strijden om de eindwinst.