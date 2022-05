Pinoké-sprookje wankelt: voorsprong Bloemendaal na shoot-outs in finale play-offs

De hockeyers van Bloemendaal zijn goed weggekomen bij Pinoké in het eerste duel van de finale van de play-offs om de landstitel. Dertig seconden voor tijd kwam de regerend landskampioen op 3-3, waarna het won met shoot-outs.

Finale Bloemendaal-Pinoké live bij de NOS

Bloemendaal en Pinoké spelen zaterdag hun tweede wedstrijd in de play-offs om de landstitel. Dat duel is vanaf 15.40 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en NPO 1.