Overmars haalt Van Bommel naar België als trainer van Royal Antwerp

Mark van Bommel is per volgend seizoen de trainer van Royal Antwerp FC, de nummer vier van België. Na weken van geruchten zette de 45-jarige Van Bommel donderdag zijn handtekening onder een contract voor twee jaar.

Mark van Bommel hartelijk begroet bij Antwerp door beloftentrainer Gill Swerts. Tegen elkaar gespeeld in Nederland. Ook Andries Ulderink was donderdag op de Bosuil om zijn kribbel te zetten als assistent. #RAFC pic.twitter.com/6e6bWwWGS2

Van Bommel zat sinds zijn ontslag bij het Duitse VfL Wolfsburg in oktober, na een dienstverband van iets meer dan drie maanden, zonder club. Voor zijn kortstondige Duitse avontuur stond Van Bommel aan het roer bij PSV, dat hem in zijn tweede seizoen de deur wees.

Torenhoge ambities

De oud-international werd ook al bij een andere club in België - Racing Genk - genoemd om trainer te worden, maar uiteindelijk is het Antwerp geworden. Die club is in handen van een van de rijkste Belgen, Paul Gheysens, die torenhoge ambities heeft met de oudste profclub van België.

Zo wil hij dat Antwerp mee gaat strijden om de landstitel. Voorlopig moeten ze het doen met de vierde plek, die recht geeft op de voorrondes van de Conference League.