Medvedev zonder setverlies en met opvallend gemak naar derde ronde Roland Garros

Daniil Medvedev heeft ook zijn tweede partij op Roland Garros met opvallend gemak gewonnen. Over de Rus bestonden twijfels over zijn gebrek aan fitheid en wedstrijdritme, maar zijn Servische tegenstander Laslo Djere merkte daar weinig van: 6-3, 6-4, 6-3.

Van de 26-jarige Medvedev werd niet veel verwacht na zijn hernia-operatie van bijna twee maanden geleden. Maar de kwartfinalist van 2021 bewoog prima en ook zijn opslag liet weinig te wensen over. Wel verloor de nummer twee van de wereld in elk van de drie sets zijn eerste servicegame.

Djere, de nummer 56 van de wereldranglijst, zette Medvedev in de derde set wel aan het werk. Zo namen de eerste vijf games liefst 50 minuten in beslag. Daarna ging het snel, mede door de vele missers van de Serviër: 57 in totaal.