Minder KLM-tickets voor Schipholvluchten, luchthaven komt met actieplan

"We krijgen veel vragen van klanten die de rijen vanwege de security hebben gezien en het niet aandurven om vanaf Schiphol te vertrekken. Aan hen bieden we een omboekingsregeling aan", meldt de luchtvaartmaatschappij. Passagiers die zich melden kunnen een andere vliegdatum krijgen aangeboden.

Meer personeel, hoger loon

Schiphol zelf heeft een plan van aanpak gepresenteerd om de zomerdrukte in goede banen leiden. De luchthaven gaat meer medewerkers aantrekken en hen beter belonen dan nu het geval is. Verder wil Schiphol in het algemeen de doorstroom van reizigers verbeteren.

Gisteren werd al bekend dat Schiphol komende zomer tijdelijk andere regels voor de start- en landingsrechten invoert. Daardoor raken luchtvaartmaatschappijen hun 'slots', de tijdstippen waarop vluchten mogen opstijgen en landen, niet kwijt aan een concurrent als ze er geen gebruik van maken. Dat moet ertoe leiden dat ze minder vluchten uitvoeren.

Om beter te anticiperen op drukte wil Schiphol samen met de luchtvaartmaatschappijen ook komen tot een betere planning van de vluchten en vluchten verplaatsen naar regionale luchthavens.

Vluchten schrappen

Slotcoördinator Hugo Thomassen, die onafhankelijk van Schiphol opereert, en de luchthaven gaan ervan uit dat de luchtvaartmaatschappijen vrijwillig vluchten zullen schrappen. Als laatste redmiddel kunnen vluchten worden aangewezen voor annulering, maar volgens Thomassen is dat nog niet aan de orde.

Hoeveel vluchten Schiphol of de maatschappijen moeten annuleren om de drukte te beperken is vooralsnog onduidelijk en hangt mede af van hoeveel personeel er wordt aangetrokken.

Wervingscampagne

Om personeel aan te trekken lopen er nu al verschillende wervingscampagnes, zegt de luchthaven. Volgende maand start ook een landelijke campagne om personeel in de beveiliging, bagageafhandeling en schoonmaak te vinden. En op 11 juni is er een banenmarkt op Schiphol voor werkzoekenden.

De luchthaven gaat het personeel op de luchthaven ook beter betalen. Schiphol verwacht snel uit de onderhandelingen met de vakbonden te komen.

Om de doorstroom in de vertrekhal te verbeteren gaat Schiphol gebruikmaken van zogenoemde securitycoaches, die reizigers zo snel mogelijk door de veiligheidschecks moeten leiden. En de luchthaven wil met de maatschappijen een aanpak bedenken om tot minder handbagage te komen. Om alles vlot te laten verlopen kunnen zo nodig extra medewerkers als kantoorpersoneel en gepensioneerde collega's worden ingezet.

Schipholbaas Dick Benschop zegt dat met dit pakket maatregelen de wachtrijen niet zullen verdwijnen, maar hij belooft desalniettemin een "voorspelbare en aangename Schiphol-ervaring" voor reizigers.

Kritische reacties op nieuwe aanpak slots

KLM liet zich eerder vandaag kritisch uit over het plan om de start- en landingsrechten aan te passen. De luchtvaartmaatschappij wil dat er eerst gewerkt wordt aan andere maatregelen dan het annuleren van vluchten. Het spreiden van vluchten en het gebruik van andere luchthavens zijn volgens KLM effectievere maatregelen.

"Schiphol zit nog niet op het niveau van 2019, het is zorgwekkend dat dit nu al zulke problemen oplevert door tekorten bij de Schipholsecurity", aldus een KLM-woordvoerder.

Corendon laat in een reactie weten dat het verminderen van het aantal vluchten lastig wordt "omdat verreweg het grootste gedeelte van onze vakanties voor het hoogseizoen al is verkocht". Een woordvoerder zegt dat het verplaatsen van vluchten ook niet zomaar kan "omdat onze vliegtuigen en bemanningen gebaseerd zijn op Schiphol". En Rotterdam-The Hague, de enige regionale luchthaven in de buurt, heeft volgens Corendon niet voldoende capaciteit om de vluchten over te nemen.

Ook luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft denkt dat er meer maatregelen moeten komen om de druk te verlagen. Het uitplaatsen van vluchten naar andere luchthavens is wat hem betreft een goede maatregel. "Maar ook het snel werven van nieuwe mensen en het inschakelen van vakantiekrachten. En hopen dat de vakantiespreiding nog een beetje gaat helpen."