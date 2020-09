Spanje geeft Duitsland koekje van eigen deeg in tamme titanenstrijd

Scoren in de slotminuten geldt als typisch Duits, vanwege de grote hoeveelheid late goals van Die Mannschaft en Duitse clubteams. Tegen Spanje kreeg Duitsland wat dat betreft een koekje van eigen deeg, met een tegengoal in de zesde minuut van de blessuretijd: 1-1.

José Gaya, linksback van beroep, werkte van dichtbij binnen na een kopbal van Rodrigo Moreno. Gaya leek buitenspel te staan, maar Robin Gosens hief dat op, hoewel de Duitse debutant achter de achterlijn lag.

Duitsland was, na een tamme eerste helft zonder al te veel hoogtepunten, kort na rust op voorsprong gekomen dankzij knap werk van Werner. De spits ontving de bal van Gosens - zoon van een Nederlandse vader - en speelde zich goed vrij, om vervolgens tegendraads raak te schieten (1-0).

Debuut Fati

Spanje liet zich na de openingstreffer meer gelden in aanvallend opzicht, mede dankzij de positieve inbreng van invaller Ansu Fati. De 17-jarige aanvaller van Barcelona maakte zijn eerste minuten voor Spanje en is daarmee de op twee na jongste debutant in de Spaanse historie. En de jongste in dik 84 jaar.