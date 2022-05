Plísková zesde toptienspeelster die sneuvelt, Swiatek blijft wel op titelkoers

Tennissen deed ze nog wel via de universiteit, maar op de WTA-ranking was ze afgezakt tot ver buiten de topduizend. Tot ze een jaar geleden besloot nog één poging te wagen.

Maar toch, het verhaal van de 26-jarige Jeanjean is ook noemenswaardig. Door een paar zware knieblessures leek ze haar belofte nooit in te kunnen lossen. Dus verhuisde ze naar de Verenigde Staten om daar te gaan studeren.

Door zeges op Nuria Parrizas-Diaz (WTA-45) en nu Plísková staat ze rond de honderdvijftigste plek. En het avontuur duurt voort, in de volgende ronde tegen Irina Begu (WTA-63).

Swiatek sloopt Riske

Swiatek verspilde geen tijd tegen Riske. De Poolse winnares van 2020 en de vrouw in vorm had nog geen uur nodig om zich van de mondiale nummer 43 te ontdoen: 6-0, 6-2.

In het eerste bedrijf schopte Riske het zelfs in geen enkele game tot deuce. En toen het vijf minuten later 3-0 stond voor Swiatek dreigde een double bagel, want het krachtsverschil was groot. Maar die vernedering bleef haar bespaard.