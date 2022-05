Plísková zesde toptienspeelster die sneuvelt, Franse wildcardhouder steelt harten

Tennissen deed ze nog wel via de universiteit, maar op de WTA-ranking was ze afgezakt tot ver buiten de topduizend. Tot ze een jaar geleden besloot nog één poging te wagen.

Maar toch, het verhaal van de 26-jarige Jeanjean is ook noemenswaardig. Door een paar zware knieblessures leek ze haar belofte nooit in te kunnen lossen. Dus verhuisde ze naar de Verenigde Staten om daar te gaan studeren.

Voor het derde jaar op rij overleefde de als achtste geplaatste Plísková de tweede ronde niet. En dat had ze door haar enorme aantal fouten grotendeels aan zichzelf te wijten (2-6, 2-6).

De eerste twee rondes op Roland Garros zijn nog niet eens volledig afgewerkt, of er zijn bij de vrouwen al zes speelsters uit de toptien gesneuveld. Karolína Plísková moest het donderdag afleggen tegen Léolia Jeanjean, die met een wildcard tot het grandslamtoernooi werd toegelaten.

Door zeges op Nuria Parrizas-Diaz (WTA-45) en nu Plísková staat ze rond de honderdvijftigste plek. En het avontuur duurt voort, in de volgende ronde tegen Irina Begu (WTA-63).

De als derde geplaatste Paula Badosa beet zich lange tijd stuk op de talentvolle Kaja Juvan, waardoor ook bijna de zevende toptienspeelster sneuvelde. Maar bij een break achterstand in de beslissende set voerde de strijdlustige Spaanse het tempo weer op 7-5, 3-6, 6-2.

Badosa is vooralsnog de enige toptienspeelster die zeker is van de derde ronde. Daar kunnen later op de dag Iga Swiatek, Aryna Sabalenka en Danielle Collins nog bijkomen.