Kat na kat verdwijnt in Kesteren, 'welke idioot doet zoiets?'

Kesteren maakt zich zorgen over het aantal katten dat spoorloos verdwijnt. Soms duikt er weer eens eentje op, soms ook niet. De bewoners van het dorp in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe zijn bezorgd en patrouilleren 's nachts op straat om te kijken of iemand de dieren meeneemt. De politie overweegt een onderzoek.

"Als je hoort dat hij is doodgereden, is dat heel rot. Maar dan kun je het tenminste nog afsluiten. Nu weet ik niets", zegt Sylvia van Empel bij Omroep Gelderland. Haar kater Mickey is spoorloos sinds eind maart.

Hoewel het mogelijk is dat de kat 'gewoon' is weggelopen, vreest Van Empel dat hij is meegenomen. "Dat begin ik inmiddels wel te denken, en dan denk ik bij mezelf: welke idioot doet zoiets? Ben je dan ziek in je hoofd?"

Kat op drie poten

Iets verderop in het dorp is Stijny Winkelman sinds vorige week vrijdag haar 11-jarige kater Mason kwijt. Het is niets voor Mason om zo lang van huis te zijn, zegt ze. "Een paar jaar geleden verloor hij bij een ongeluk zijn linker voorpoot. Sindsdien ging hij niet verder dan de voortuin en achtertuin. Een kat op drie poten komt nu eenmaal niet ver."

Na Masons verdwijning begon Winkelman flyers op te hangen in de buurt. Tot haar verbazing hoorde ze dat meer mensen in de buurt hun huisdier missen. "In een paar maanden tijd zijn hier negen katten verdwenen. Sommige katten zijn sterk vermagerd teruggevonden in bossen in de buurt, andere katten keren helemaal niet terug", zegt ze.

"Ik heb al vijf dagen niet geslapen", vervolgt Winkelman. "We hebben een hond, Toby, die al elf jaar iedere dag met Mason is. Sinds de kat weg is, eet Toby nauwelijks en maakt hij ons iedere ochtend om 05.00 uur wakker. Dan wil hij de tuin in, om te zoeken naar Mason. Ze zijn samen opgegroeid. Je ziet aan Toby dat hij Mason mist."