Verpleeghuizen Curaçao in geldnood, ouderen moeten maaltijd delen

Verpleeghuizen op Curaçao verkeren in geldnood. Het gebrek aan middelen is zo groot dat ouderen hun maaltijden moeten delen en verpleegkundigen op straat collecteren, meldt Caribisch Netwerk.

De gezondheids- en verpleegzorg staat al jaren onder druk. Door het gebrek aan financiële middelen gaat het er vaak provisorisch aan toe. Bij zeker twee verpleeghuizen op Curaçao zijn kant-en-klaarmaaltijden door verzorgers opgedeeld zodat alle ouderen alsnog te eten hebben.

Niet genoeg aan subsidie

Betèsda, een van de bekendste verpleeghuizen op het eiland, kan amper draaien op de overheidssubsidie. Het verpleeghuis voelt zich gedwongen te collecteren. Daarnaast is het gestopt om de Curaçaose belastingdienst te betalen, zodat het geld overhoudt voor 'goed eten', luiers en andere zorgproducten.

Ook de stichting Birgen di Rosario, die vijf verpleeghuizen beheert, begint opnieuw met een crowdfunding. Ze hebben dringend nieuw meubilair en materiaal nodig voor de ouderen, maar kunnen niet op geld van de overheid rekenen.

Betèsda-directeur Natasja Rog zegt tegen Caribisch Netwerk dat er is geprobeerd via Nederland aan geld te komen. Dat is volgens de directeur niet gelukt, omdat de Nederlandse overheid een gezonde financiële verantwoording wil zien. "En die hebben we nu niet. Onze begroting is niet sluitend, we kunnen niet aan onze verplichtingen voldoen. Eigenlijk zijn we bankroet."

Afhankelijk van Nederland

Op Curaçao wordt de ouderenzorg niet bekostigd door de overheid, zoals in Nederland. In de periode voor de coronacrisis is er gekort op subsidies. Ondertussen zijn de tarieven in de zorg al jaren niet geïndexeerd. De overheid op het eiland kampt, net als Aruba en Sint-Maarten, met beperkte financiële middelen.

Nederland is te hulp geschoten via het COHO, het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Curaçao krijgt honderden miljoenen euro's om de begroting overeind te houden in ruil voor strenge hervormingen. Binnen dit systeem moet de economie de komende jaren herstellen. Ook de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheidsfinanciën moeten in die tijd sterk verbeteren.