Gijs de Lange, onder meer bekend van Het Klokhuis, op 65-jarige leeftijd overleden

Acteur en toneelregisseur Gijs de Lange is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn management.

Volgens het management is De Lange overleden na een kort ziekbed. Regisseur Niek Barendsen, die veel met De Lange werkte, zegt dat zijn collega leed aan longfibrose, een zeldzame longziekte.

De acteur was vooral bekend van zijn rol in het tv-programma Het Klokhuis. Verder speelde hij onder meer de rol van Floris Callewaert in de serie Gooische Vrouwen.

Gijs de Lange als kok Alberdink Thijm in Het Klokhuis: