'Grazie Mou' en 'tranen in Tirana': kranten over verloren Feyenoord-finale

De eerste zonnestralen vallen op de Erasmusbrug en het Colosseum als in Rotterdam en Rome het verwerken van de kater begint. "Dikke tranen in Tirana", leest de Feyenoord-fan. Als die al iets lezen wil, een dag na de deceptie. "Grazie Roma e grazie Mou", lezen de Romeinen, het hoofd zwaar van een nacht vol feestgedruis. Na de met 1-0 verloren finale tegen AS Roma zijn de Nederlandse (digitale) kranten kritisch op het vertoonde spel van Feyenoord, maar lovend over de "glorieuze rondreis over het continent." Feyenoord miste volgens de Volkskrant de "accuratesse, balvastheid en pure klasse om het marmeren bouwsel van Roma te breken". Een aantal spelers haalde het niveau niet, maar Feyenoord mag "best trots zijn op het totale avontuur".

Feyenoord-fans kijken de finale op een groot scherm in het centrum van Rotterdam - ANP

Dat de Rotterdammers hun niveau niet haalden, mag trainer Arne Slot zich volgens Trouw aanrekenen. "De man die Feyenoord in een jaar tijd transformeerde van een zielloos elftal tot een attractieve vechtformatie met een hoge gunfactor, had voor de finale te veel tactische reserve ingebouwd." Een manier van spelen die niet goed uitpakte tegen het "cynische afbraakvoetbal" van Roma-coach José Mourinho, waar De Telegraaf van spreekt. "De finale in Tirana (...) bleek verlammend te werken." Maar de Rotterdammers hebben zich "beloond met eeuwige herinneringen". Het was beuken op een Romeinse muur die maar niet om wilde vallen, schrijft AD. "En dus vloeiden er Rotterdamse tranen van diepe teleurstelling. Waar de supporters van Feyenoord zo voor vreesden, werd waarheid."

In Rome heerst intussen een nieuwe keizer: José Mourinho. "Bedankt Roma en bedankt Mou", schrijft de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "De uitingen van vreugde gingen door in alle straten, pleinen en steegjes van Rome." "De Conference League heeft niet de prestige van de Champions League, dat weten we, maar voor Italië, de club en de stad Rome is het belangrijk", concludeert de roze sportkrant. "Het voetbal bestaat uit emoties, passie, betrokkenheid en een gevoel van verbondenheid: de grote verdienste van Mou."

Mourinho kan even niks meer fout doen in de Italiaanse media. "Er was maar één man die dit kon bereiken. Hij kan van een middelmatige ploeg een koningin maken", schrijft la Repubblica. AS Roma heeft voor het eerst sinds de Jaarbeursstedenbeker van 1961 weer een Europese prijs gepakt. Volgens Corriere della Sera is de winst in de Conference League "een succes om een toekomst mee te beginnen. Deze beker is een sprong voorwaarts die lange tijd ontbrak."