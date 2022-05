Basketballers Leiden op matchpoint voor de titel na comeback tegen Den Bosch

De basketballers van Leiden zijn in de finale van de play-offs (best-of-five) om het kampioenschap op 2-1 gekomen. De titelhouder won in eigen huis met 87-68 van Den Bosch en staat nu dus op matchpoint in de finaleserie.

Onder toeziend oog van Ton Boot, de inmiddels 81-jarige voormalige topcoach, ging Den Bosch het beste van start. Boot was in een volle Vijf Meihal getuige van een directe strijd tussen twee van de beste basketbaltrainers van Nederland: Geert Hammink (Leiden) en Erik Braal (Den Bosch).

Boot zag toe hoe Braal zich kort na het eerste kwart flink liet gelden. Hij was ondanks de voorsprong totaal niet tevreden over zijn ploeg. Leiden had inderdaad ook steeds meer vat op het duel gekregen. Toch behield Den Bosch tot die tijd de (krappe) voorsprong.