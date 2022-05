Schutter Texas ging 'rondschieten op een basisschool' na een ruzie met zijn oma

De 18-jarige dader Salvador Ramos groeide op in Uvalde. Correspondent Marieke de Vries kwam daar gisteren aan. "Veel mensen kenden hem, kenden zijn moeder en kenden zijn grootmoeder waar hij de laatste tijd gewoond heeft", zei ze in het NOS Radio1 Journaal.

Anderhalve dag na de schietpartij op een basisschool in Texas zijn er meer details bekend over de schutter en over hoe hij negentien kinderen en twee leraren kon ombrengen, voordat hij door agenten werd doodgeschoten. Zeker zeventien mensen raakten gewond.

Ramos werd op de basisschool gepest, omdat hij sliste en andere kleding droeg dan de andere kinderen, aldus De Vries. Toen hij naar de middelbare school ging, trok hij zich steeds meer terug. Een vader was voor zover bekend niet in beeld. Met zijn moeder had hij soms slaande ruzie, zei de vriend van de moeder tegen NBC News. Twee maanden geleden verhuisde hij daarom naar zijn grootouders, die beter voor hem zouden kunnen zorgen.

Ramos maakte de middelbare school niet af. Mensen kenden hem van het fastfoodrestaurant waar hij werkte. Hij maakte een onzekere indruk. "Hij keek vaak naar beneden, durfde mensen niet recht in de ogen te kijken", zei De Vries. "Tegelijkertijd kon hij agressief uitvallen tegen vrouwelijk personeel en hun ook onaangename sms'jes sturen."

Hij sprak graag over wapens. Op 17 mei, de dag nadat hij 18 was geworden, kocht hij van zijn verjaardagsgeld een semiautomatisch wapen en een paar dagen later een tweede. Dat kon omdat de staat Texas vorig jaar een wet heeft aangenomen die dat voor 18-jarigen onder voorwaarden mogelijk maakt.

Ruzie

"Zijn oma was de eerste die hij aanviel", zei De Vries. "Naar wij begrijpen had hij een akkefietje met haar en schoot haar in het gezicht. Daarna pakte hij haar auto en reed naar de Robb Elementary School."

CNN sprak met een 15-jarig meisje in Duitsland die Ramos op 9 mei op sociale media had leren kennen. Dinsdag sms'te hij dat hij ruzie had met zijn oma over zijn telefoon: "Het is ergerlijk." Zes minuten later: "Ik heb mijn oma net in haar hoofd geschoten." En een paar seconden daarna: "Ik ga rondschieten op een basisschool." Dat was om 11.21 uur plaatselijke tijd.

Juan Carranza woont tegenover de school. Hij zag hoe Ramos zijn auto in een greppel parkeerde, een van zijn wapens pakte en twee mensen bij het uitvaartcentrum tegenover de school onder vuur nam. Ze wisten ongedeerd weg te komen. Mogelijk beschoot hij ook een beveiliger van de school, maar daarover verschillen getuigen van mening. Ook schoot hij van binnenuit op twee agenten die op een noodmelding waren afgekomen. Beide agenten raakten gewond.

Daarna ging hij een klaslokaal binnen met kinderen van 9 en 10 jaar. "Hij deed de deur op slot en begon op de leerlingen en leraren te schieten", zei een Texaanse veiligheidsambtenaar tegen CNN.

Het duurde zeker 40 minuten voordat de politie Ramos wist te doden. Omdat hij de deur van het lokaal had gebarricadeerd en er eerst te weinig agenten waren, verklaarde de ambtenaar. En omdat de eerste zorg het voorkomen van nog meer slachtoffers was. "Ze sloegen ruiten van de school kapot om andere kinderen en leraren in veiligheid te brengen." Omstanders zeggen tegen lokale media dat het te lang duurde voor er ingegrepen werd.

Ramos werd daarna gedood door een in allerijl gevormd speciaal politieteam.