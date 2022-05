Nog 16 verdachten vast, luchthaven roept Feyenoordfans op niet te komen

Rotterdam The Hague Airport roept Feyenoordfans die de spelers willen onthalen op om niet naar de luchthaven te komen. De ploeg komt daar vandaag aan, maar volgens het vliegveld verlaten de spelers direct het terrein en is er niets te zien. Gisteren verloor Feyenoord in de Albanese hoofdstad Tirana de finale van de Conference League tegen AS Roma.

Vanwege Hemelvaart is het drukker dan normaal op de Rotterdam The Hague Airpot. Daarnaast komt er nog een aantal vluchten met voetbalfans terug uit Tirana. "Er staan vandaag 64 vluchten gepland, waar dat er normaal 55 tot 60 zijn. Dat betekent zo'n 1000 extra passagiers. Kom daarom alleen naar de luchthaven als je passagier bent", zegt een woordvoerder van het vliegveld. Er zijn extra beveiligingsmedewerkers en marechaussee aanwezig.

Nog zestien vast

Bij ongeregeldheden in Rotterdam zijn na de wedstrijd 72 mensen opgepakt. De politie meldt vandaag dat nog zestien van hen vastzitten. Het is niet duidelijk waarom zij nog niet heengezonden worden.

Volgens de politie zijn er enkele "flinke vernielingen" aangericht in de stad. Onder meer een tram en een bus raakten beschadigd. Eerder meldde de politie dat camerabeelden worden onderzocht, zodat kan worden achterhaald wie verantwoordelijk is voor de schade. Dit blijkt niet langer het geval.

'Spic en span'

In de Rotterdamse binnenstad begonnen de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden al vanochtend vroeg. Daardoor zag het er bij De Kuip rond 08.00 uur alweer "spic en span" uit, zegt een schoonmaakmedewerker. In de stad greep de politie op verschillende plekken in na ongeregeldheden rond de verloren finale van Feyenoord in de Conference League.

In Rotterdam waren meerdere grote schermen opgehangen om de finale in de Albanese hoofdstad Tirana te kunnen kijken. Feyenoords eigen stadion, De Kuip, zat helemaal vol. Ook op onder meer het Stadhuisplein en het Willemsplein waren evenementen georganiseerd.

De schoonmaakploegen van de stad begonnen vanochtend al om 05.00 uur. De opruimwerkzaamheden vielen volgens hen mee. "We zijn gewend aan dit soort evenementen. Er zijn niet veel grote vernielingen geweest", zegt een schoonmaakmedewerker in het NOS Radio 1 Journaal. "Als Nederland de slaapmuts afdoet denken ze: is er wel een feestje geweest op Zuid rond De Kuip?", zegt een enthousiaste teamleider van de afdeling reiniging.

De politie zette onder meer vier waterkanonnen in om mensen te verdrijven. Ook werd de politie te paard ingezet en werden charges uitgevoerd door de ME: