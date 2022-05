Feyenoordspelers op luchthaven onthaald door beperkte groep supporters

Op Rotterdam The Hague Airport zijn de spelers van Feyenoord die vanmiddag terugkeerden vanuit Albanië verwelkomd door een beperkte groep supporters. Van grote drukte was geen sprake. Eerder vandaag werd opgeroepen om niet naar de luchthaven te komen om de voetballers te onthalen vanwege de drukte op het vliegveld.

Gisteren verloor Feyenoord in de Albanese hoofdstad Tirana de finale van de Conference League tegen AS Roma.

Vanwege Hemelvaart is het drukker dan normaal op Rotterdam The Hague Airport. Ook komen er nog vluchten aan met voetbalfans die in Tirana waren. "Er staan vandaag 64 vluchten gepland, waar dat er normaal 55 tot 60 zijn. Dat betekent zo'n 1000 extra passagiers. Kom daarom alleen naar de luchthaven als je passagier bent", zei een woordvoerder van het vliegveld. Vanwege de aankomst van de spelers werden extra beveiligingsmedewerkers en marechaussee ingezet.

Een aantal trouwe Feyenoordfans was desondanks naar het vliegveld gekomen om de spelers te onthalen: