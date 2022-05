Inspectie: Philips schiet flink tekort bij terugroepactie apneu-apparaten

Philips laat bij het vervangen van zijn apneu-apparaten, waarbij patiënten schuimdeeltjes kunnen inademen of inslikken en mogelijk gezondheidsschade oplopen, flinke steken vallen. De fabrikant schiet "substantieel en structureel" tekort bij de afhandeling van de terugroepactie, laat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Nieuwsuur weten. Patiënten, behandelaars en andere betrokkenen moeten beter worden geïnformeerd. Eerder was de Amerikaanse inspectie, de FDA, al zeer kritisch over Philips. De IGJ schrijft dat ze Philips "voortdurend en steeds scherper" heeft aangesproken op adequate communicatie naar betrokkenen. Het merendeel van de patiënten heeft nog altijd geen idee wanneer hun apparaat wordt vervangen. Philips laat weten dat ruim 70 procent van de Nederlandse gebruikers nog niet is geholpen. Philips heeft vaker uitgesproken wanneer de vervangingsactie moet zijn afgerond en kwam daar dan later van terug. De laatste raming is dat 90 procent van mensen wereldwijd voor eind van dit jaar een nieuw of gerepareerd apparaat zal hebben ontvangen.

Reactie medisch directeur Jan Kimpen van Philips: "Ik wil benadrukken dat ik de onrust van patiënten heel erg goed begrijp. We bieden hiervoor ook te allen tijde onze excuses aan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we zowel aan de kant van de versnelling van de productie van de apparaten als op het gebied van de informatiestroom naar de patiënten door de complexiteit en door de grote aantallen een stroeve start hebben gekend. Wij trachten dat dagelijks met meer dan 1000 mensen te versnellen zodat mensen zo snel mogelijk een nieuw of een gerepareerd apparaat hebben. De informatiestroom proberen we elke dag te verbeteren."

De ademhaling van Özcan Akay staakt tientallen keren per uur als hij tijdens zijn slaap geen medisch masker draagt. De apneu-patiënt weet sinds juni vorig jaar dat hij een type apparaat van Philips gebruikt dat zijn gezondheid niet alleen helpt maar mogelijk ook ernstige schade kan toebrengen. Hij wil daarom een nieuwe. Maar van Philips, dat wereldwijd 5,5 miljoen apparaten moet vervangen, heeft hij nog altijd niets gehoord. Akay heeft zelf veel rondgebeld, op zoek naar een apparaat van een ander merk. "Leveranciers en mijn zorgverzekeraar, niemand kan mij helpen aan een ander apparaat. Ik stuit alleen maar op muren." Philips weet niet wie zijn apparaten gebruikt. Rechtstreeks contact met Nederlandse patiënten heeft het bedrijf namelijk niet. Patiënten moeten zich richten tot de leveranciers, die de apparaten uitleveren. Maar de leveranciers zijn afhankelijk van Philips voor informatie en kunnen geen antwoord geven op de vraag wanneer een patiënt een nieuw apparaat kan verwachten. Eén van hen, Mediq, laat weten hier nog dagelijks over gebeld te worden door patiënten. Diep onzeker Ondertussen voelt Akay zich diep onzeker. Het apparaat links laten liggen, is voor de zware apneu-patiënt geen optie. Onbehandelde apneu kan onder andere tot hartproblemen leiden. Akay heeft eerder twee hartaanvallen overleefd. Vanwege de risico's als zware apneu niet wordt behandeld, adviseerden longartsenvereniging NVALT en de inspectie patiënten toch om het gebruik door te zetten. Alleen over de daadwerkelijke gevaren van het gebruik van het Philips-apparaat blijft nog veel onduidelijk.

Özcan Akay wil een ander apparaat, maar dat is niet zo makkelijk te regelen. - Nieuwsuur

Vorig jaar juni kondigde Philips aan zijn apneuapparaten te vervangen omdat het geluiddempende schuim dat erin is verwerkt kan afbrokkelen en er ook chemische gassen uit kunnen vrijkomen. Die zouden, volgens eerste gegevens, tot gezondheidsproblemen kunnen leiden als hoofdpijnen, astma, orgaanschade en mogelijk ook kankerverwekkend zijn. Nadien zijn er geruststellendere tussenresultaten van onderzoek door Philips naar buiten gebracht. Zo zouden de gassen in zo'n lage concentratie zijn dat ze binnen de veiligheidsnormen vallen. Philips deelde deze conclusie publiekelijk, maar niet het achterliggende rapport. Twee internationale onderzoeken laten zien dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd aantal kankergevallen bij gebruikers van de apneuapparaten van Philips. Toch stelt dat veel patiënten niet helemaal gerust.

Quote Het gaat hier om een essentieel medisch hulpmiddel, geen kapotte stofzuiger. Longarts Monique Klaaver