Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister

De overheid gaat met ingang van deze week optreden tegen ondernemers die zich nog niet in het UBO-register hebben geregistreerd als bedrijfseigenaar. Sinds 27 maart geldt de verplichting voor eigenaren van ondernemingen om zich aan te melden voor dit register. Er ontbreken nog gegevens van honderdduizenden bedrijfseigenaren. De eerste vijfhonderd ondernemingen waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is, krijgen deze week een brief. Het UBO-register is in heel Europa ingevoerd en moet het makkelijker maken om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen. Ook kan het worden gebruikt bij de controle op het naleven van sancties.

Wat is een UBO? UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25 procent van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25 procent eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan een of meer UBO's hebben. Organisaties moesten vóór 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben. (Kamer van Koophandel)

Nederlandse ondernemers kregen vanaf de invoering van het register in september 2020 anderhalf jaar de tijd om de gegevens van hun 'uiteindelijke belanghebbenden' door te geven. Zo was bijvoorbeeld na te gaan dat de Russische oligarch Vagit Alekperov samen met zijn vrouw en zoon eigenaar was van de Nederlandse jachtbouwer Heesen Yachts. Voorheen was dat eigenaarschap verhuld via een ingewikkelde bedrijfsconstructie. Vorige week maakte het bedrijf overigens bekend dat het weer in Nederlandse handen is. De nieuwe eigenaar staat ook in het UBO-register, maar is afgeschermd voor het grote publiek.

Hoe werkt het UBO-register? Iedereen kan tegen betaling in het register opzoeken wie de 'uiteindelijke belanghebbende' van een vennootschap of ander soort organisatie is. Ook bestuurders van stichtingen of kerkelijke organisaties vallen eronder. Eenmanszaken, beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die opgericht in het buitenland zijn uitgezonderd. Vooral die laatste categorie biedt ruimte om het register te omzeilen.