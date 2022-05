Geplaagd onbemand ruimtevaartuig van Boeing zonder problemen terug op aarde

Het nieuwe, onbemande ruimteschip van Boeing is na een reis van zes dagen naar het ruimtestation ISS teruggekeerd op aarde. De CST-100 Starliner landde in de Amerikaanse staat New Mexico.

Het is de bedoeling dat Boeing met het ruimteschip astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS gaat brengen. Naar verwachting wordt de eerste reis met mensen aan boord eind dit jaar uitgevoerd.

De reis terug ging snel: zo'n vier uur na het verlaten van het ruimtestation landde de ruimtecapsule in de woestijn van New Mexico. Daarbij werd de capsule opgevangen door airbags, met aan boord slechts een etalagepop. Volgens een topfunctionaris van de NASA was de missie "extreem succesvol" en zijn alle doelen gehaald.

Grote problemen

De succesvolle missie is een opsteker voor Boeing, dat al zo'n 600 miljoen dollar kwijt is vanwege problemen met het ruimtevaartuig.

Een eerdere poging met de ruimtecapsule ging eind 2019 mis. Door een computerfout kwam de capsule in een verkeerde baan terecht en kon die het ruimtestation niet meer bereiken. De capsule landde toen nog wel op aarde, maar later werden ook nog andere softwarefouten ontdekt.

Ook nu waren er overigens softwareproblemen. Zo deden twee stuwraketten het niet en ging er bij het koppelen met het ISS in eerste instantie iets mis. Een tweede poging ging wel goed.

Russische afhankelijkheid

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft twee commerciële partijen gevraagd om een capsule te bouwen om astronauten in een baan om de aarde kunnen brengen. Naast het schip van Boeing is de Crew Dragon van SpaceX is al enige tijd in gebruik. Door de commerciële initiatieven is NASA niet meer afhankelijk van de Russische Sojoez-capsules.

NASA werkt zelf ook aan een nieuwe capsule, de Orion. Die moet in de toekomst mensen ook naar de Maan en naar Mars brengen.