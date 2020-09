Ajax stuurt overbodige Magallán ditmaal naar Italië

Lisandro Magallán speelt komend seizoen op huurbasis voor Crotone. De Argentijnse centrumverdediger was overbodig bij Ajax, dat hem afgelopen voetbaljaargang ook al verhuurde.

Ajax haalde Magallán anderhalf jaar geleden voor 9 miljoen euro van Boca Juniors, maar de kans dat hij zich ooit nog in de basis knokt in Amsterdam lijkt bijzonder klein. De 26-jarige mandekker heeft nog een contract tot de zomer van 2023 in de Johan Cruijff Arena.

Afgelopen seizoen werd Magallán al verhuurd aan het Spaanse Alavés, waar hij doorgaans eerste keus was. Crotone promoveerde afgelopen jaargang voor de tweede keer in de clubhistorie naar de Serie A, het hoogste niveau in Italië.