Grote brand en explosies in bedrijfspanden Rijswijk, hotel ontruimd

In meerdere bedrijfspanden in Rijswijk woedt een zeer grote brand. Daarbij komt veel rook vrij. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Ook zijn er explosies gehoord. Die komen zeer waarschijnlijk van gasflessen die in de panden aanwezig zijn.

Een naastgelegen hotel is ontruimd, meldt de veiligheidsregio Haaglanden. Voor de tientallen gasten wordt gezocht naar opvang.

In de panden aan de Van Gijnstraat zit onder meer een garage. Er zijn veel hulpdiensten uit de omgeving ingezet om het vuur te bestrijden.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.