In een bedrijfspand in Rijswijk woedt een zeer grote brand. Daarbij komt veel rook vrij. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Ook hebben getuigen explosies gehoord.

In het brandende pand aan de Van Gijnstraat zit onder meer een garage. Volgens de veiligheidsregio Haaglanden zijn veel hulpdiensten ingezet om het vuur te bestrijden.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.