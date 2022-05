Slot zag wat er in de eerste helft misging: 'Ging veel te veel door het midden'

Arne Slot en Justin Bijlow baalden van de eerste helft die Feyenoord tegen AS Roma afwerkte. Beiden zagen hoe na rust bleek dat er wel degelijk kansen te creëren waren tegen de ploeg van José Mourinho. "Ik denk dat we in de eerste helft niet goed genoeg waren aan de bal", opende Slot op de persconferentie kort na de verloren finale van de Conference League. "Er was veel meer ruimte op het veld dan de spelers dachten. We zochten ook veel te vaak de oplossing door het midden." En dus poogde Slot dat in de rust recht te zetten. Dat lukte, maar leverde net geen gelijkmaker op, hoewel Feyenoord daar met twee schoten op de paal erg dichtbij kwam. "Ik heb in de rust aangegeven dat we veel vaker het spel moesten verplaatsen, zodat we de buitenspelers veel meer in stelling konden brengen, want dat lukte in de eerste helft veel te weinig."

Slot coacht Feyenoord tegen AS Roma - AFP

Feyenoord legde een lange en fraaie reis door Europa af, maar met veel genoegen kan Slot daar nu nog even niet op terugkijken. "Ik voel nu nog geen trots. Dat komt vast later wel, maar nu voel ik vooral enorme teleurstelling." "De ploeg heeft er ook vandaag weer alles aan gedaan en we worden altijd gesteund door ons Legioen, je wil voor hun die beker meenemen. Als dat niet lukt voel je geen trots maar teleurstelling." Dat gold ook voor de spelers van Feyenoord, die na de wedstrijd in mineur in de Albanese kleedkamer zaten. "Ik heb ze gezegd dat ik het een voorrecht vond dit jaar met ze te werken." Bijlow: 'Brachten Roma in hun kracht' Doelman Bijlow deelde Slots onvrede over de eerste 45 minuten van de wedstrijd. De goalie, die na maandenlang blessureleed nét op tijd fit was voor de finale, zag dat Feyenoord de tegenstander in de kaart speelde. "Onze buitenspelers gaven weinig druk op hun centrale verdedigers en we verdedigden niet back tegen back", legde Bijlow uit. "Daardoor konden zij van kant wisselen en hun lopende mensen in stelling zetten. Dat is ook hoe de goal tot stand kwam." "Als je wel druk zet, zie je dat zij niet meer aan voetballen toekomen en wij meer in onze kracht kwamen. Het is jammer dat we niet zo begonnen."

Justin Bijlow baalde van de eerste helft van Feyenoord - ANP

Voor Bijlow was het mooi dat hij eindelijk weer kon spelen, maar ook bij hem is trots nog ver weg. "Ik heb er alles aan gedaan om hier te staan en daar heb ik wel volop genoten, maar anderzijds heb je niet veel aan als je verliest. Het was een fantastische campagne dit seizoen, we hebben Feyenoord weer op de kaart gezet, maar een prijs was een mooie beloning geweest."

