Onrustig in Rotterdam na nederlaag Feyenoord, tientallen aanhoudingen

De politie in Rotterdam heeft na de nederlaag van Feyenoord in de finale van de Conference League bij ongeregeldheden tientallen mensen opgepakt. Op verschillende plaatsen greep de politie in, zoals op de Coolsingel. Ook zijn meerdere waterkanonnen ingezet.

Volgens een politiewoordvoerder heeft de Mobiele Eenheid meerdere charges uitgevoerd. Supporters steken op verschillende plekken in de stad zwaar vuurwerk af. Meerdere winkelruiten zijn gesneuveld.

In Rotterdam waren meerdere grote schermen opgehangen om de wedstrijd te kunnen kijken. Feyenoords eigen stadion, De Kuip zat helemaal vol. Ook op onder meer het Stadhuisplein en het Willemsplein waren evenementen georganiseerd. Voor grote evenementen rondom de wedstrijd was een toegangskaart vereist.