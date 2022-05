Van de Zandschulp wel door naar derde ronde Roland Garros en treft Nadal

Botic van de Zandschulp is in tegenstelling tot zijn landgenoot Tallon Griekspoor wel doorgedrongen tot de derde ronde van Roland Garros. Daarin treft hij dertienvoudig winnaar van het toernooi: Rafael Nadal.

De 35-jarige Italiaan zag zijn opponent terugkomen tot 5-4 en toen schoot het bij hem in de kuit. Hij speelde nog even door en maakte ook een paar prachtige punten, maar moest in de derde set Van de Zandschulp de hand schudden.

Nadal volgende opponent

Rafael Nadal is op dreef dit toernooi en won in de eerste ronde al overtuigend en eenvoudig. Ook in de tweede ronde kon zijn tegenstander, de Fransman Corentin Moutet, het de koning van het gravel niet lastig maken. Nadal won in drie sets: 6-3, 6-1, 6-4.