Feyenoord nipt onderuit in finale Conference League ondanks sterke tweede helft

Het is Feyenoord niet gelukt om de eerste editie van de Conference League te winnen. De ploeg van Arne Slot speelde in Tirana een moeizame eerste helft, veerde na rust op, maar kwam in de finale tegen AS Roma net tekort: 1-0. De Europese droom van Feyenoord spatte zo in het Air Albania Stadion uiteen. De ploeg van Arne Slot moest de beker laten aan het Roma van José Mourinho, die nog nooit een finale verloor. Zoals vaker met ploegen van Mourinho was de finale voor de Rotterdammers een harde les in effectiviteit. Een doelpunt van Nicolò Zaniolo was genoeg voor de vijfde Europese beker van Mourinho, een record dat hij nu deelt met Giovanni Trapattoni. Bijlow terug Feyenoord kon tegen Roma weer een beroep doen op zijn eerste doelman Justin Bijlow. De doelman én aanvoerder, geboren in Rotterdam en al zijn hele leven fanatiek supporter van de club, had sinds begin maart geen wedstrijd meer gekeept door een voetoperatie, maar was precies op tijd fit om zijn gedroomde finale te spelen. Slot achtte een Bijlow zonder wedstrijdritme beter dan Marciano, die de afgelopen weken een wisselvallige indruk achterliet.

Justin Bijlow - Pro Shots

De terugkeer van Bijlow was een opsteker voor Feyenoord, Roma kreeg al vroeg in de wedstrijd een domper te verwerken toen middenvelder Henrikh Mkhitaryan na een kwartier geblesseerd het veld moest verlaten. De Armeniër keerde in de finale juist terug van een blessure, maar bleek toch minder fit dan gedacht. Noodrem Feyenoord en Roma speelden in de eerste helft een finale zoals vooraf werd verwacht. De ploeg van Slot had de bal, maar kon maar moeilijk een gaatje vinden in de Italiaanse defensie. Mourinho's Roma loerde vooral op de tegenstoot met de snelle aanvaller Tammy Abraham. Na een klein halfuur leek de Roma-topscorer ervandoor te gaan, maar Gernot Trauner besloot aan de noodrem te trekken en had daar een gele kaart voor over. De normaal zo betrouwbare Trauner ging even later onder een hoge voorzet van de zijkant door en daarvan kon Zaniolo profiteren. De 22-jarige aanvaller controleerde de bal met de borst en wipte de bal vervolgens kunstig langs de uitkomende Bijlow. De eerste goede kans werd Feyenoord zo gelijk fataal.

Nicolò Zaniolo viert zijn doelpunt - Pro Shots