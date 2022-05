Nieuwe regels 'slots' moeten Schiphol lucht geven

Op Schiphol gelden komende zomer tijdelijk andere regels voor de start- en landingsrechten. De aanpassing moet ertoe leiden dat er in de zomervakantie veel minder vluchten worden uitgevoerd. De slotcoördinator heeft besloten dat de nieuwe regels gelden van 1 juni tot 28 augustus. De slotcoördinator is een onafhankelijke instantie die gaat over de verdeling van de start- en landingsrechten.

Volgens de nieuwe regels kunnen luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen hun slots, het tijdstip waarop toestellen mogen opstijgen en landen, niet te gebruiken, zonder bang te hoeven zijn dat die worden opgevuld door een concurrent. Ze behouden hun rechten op een slot als zij die deze zomer niet gebruiken.

De slotcoördinator heeft het besluit genomen in overleg met Schiphol. De luchthaven hoopt dat luchtvaartmaatschappijen er door de nieuwe regels vaker voor kiezen een slot niet te gebruiken. Ze laten nu desnoods vliegtuigen leeg of halfleeg vliegen om hun rechten maar niet kwijt te raken.

Breder pakket

De nieuwe regels zijn onderdeel van een breder pakket om de drukte op de luchthaven te beperken. Morgen aan het eind van de ochtend worden meer maatregelen bekendgemaakt.

Het aantal reizigers is de laatste maanden zeer sterk gegroeid, en daarnaast is de personeelssterkte op de grond niet op orde. Dat leidt dagelijks nu al tot urenlange wachttijden, chaos en soms agressie en vechtpartijen.

De luchtvaartmaatschappijen leken tot nu toe niet erg geneigd minder vluchten uit te voeren. Zij vinden dat ze na de rampzalige coronajaren een goed seizoen hard nodig hebben. Maar volgens een woordvoerder van Schiphol zijn ze over het besluit over de slots geraadpleegd en was de reactie positief.

Op basis van het besluit van de slotcoördinator kan het aantal starts en landingen deze zomer terug van 126.000 naar 90.000. Dat is niet het streven, maar het maximum. "Het maakt in ieder geval een aanzienlijke teruggang op een voor de luchtvaartmaatschappijen veilige manier mogelijk", zegt de woordvoerder, "maar de luchtvaartmaatschappijen moeten zelf beslissen hoever zij terug willen".