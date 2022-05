Nederland onder 17 wint vierde wedstrijd op rij en gaat naar halve finales EK

Nederland onder 17 heeft Feyenoord het goede voorbeeld gegeven door te winnen van Italianen (2-1). Hierdoor bereikt Nederland de halve finales van het EK in Israël. Ondanks dat het om een wedstrijd op een jeugdtoernooi ging, leek het spel spel aanvankelijk zeer volwassen. Dit maakte de wedstrijd niet spectaculair, want er werden weinig kansen gecreëerd in de eerste helft. De eerste goede mogelijkheid voor Nederland was wel gelijk raak. Gabriel Misehouy maakte na ruim 25 minuten een curieus doelpunt. Hij gleed uit tijdens het maken van een halve omhaal, maar kreeg de bal van dichtbij wel in het doel (1-0). Hoewel Italië vlak na deze treffer via Daniele Quieto een grote kans kreeg, begon Nederland na de openingstreffer frivoler te voetballen. Dit leidde vlak voor rust tot de tweede treffer. De bal belandde na een sterke actie van Feyenoorder Jaden Slory, zoon van voormalig Feyenoord-aanvaller Andwélé, opnieuw voor de voeten van Misehouy. De maker van het eerste doelpunt leverde een puntgave voorzet af op PSV'er Jason van Duiven, die de bal binnenkopte (2-0).

Blijdschap bij doelman Tristan Kuijsten - NOS

In de tweede helft werd het spel van Nederland gezapiger. Hier profiteerden de Italianen van. Uit een corner knikte Luca Lipani raak. Italië kon daarna het vledoverwicht niet omzetten in grote kansen. Nederland kon nog wel gevaarlijk worden, maar speelde de tegenaanvallen slecht uit. Des Nederland heeft alle wedstrijden op dit toernooi gewonnen. In de poulefase werden Bulgarije, Polen en Frankrijk al verslagen. Nederland speelt zondag tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Denemarken en Servië. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld. De vorige twee keer dat dit toernooi georganiseerd werd, in 2018 en 2019, won Nederland. Beide keren werd Italië verslagen in de finale. Door de coronapandemie is er twee jaar op rij geen EK onder 17 georganiseerd.