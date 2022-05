'Vervoer Oekraïens graan kan alleen veilig via Zwarte Zee'

Op dit moment is niet te zeggen welke landen willen meedoen. Alleen Groot-Brittannië wil helpen. Landsbergis: "We beginnen net informatie te vergaren en te inventariseren hoeveel landen en regeringsvertegenwoordigers bereid zouden zijn om eraan mee te doen. Ik zou erg dankbaar zijn als de Nederlandse regering zou meedoen, op welke mogelijke manier dan ook."

"Daar zou ook de bescherming van een stad bij horen. Want als de haven opengaat en weer operationeel wordt dan varen er handelsschepen af en aan en kunnen de Russen de stad aanvallen. Dat mogen we niet laten gebeuren."

Wereldwijd zijn er enorme tekorten aan graan. Oekraïne is een grote exporteur, maar door de oorlog kan het graan het land niet uit. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken lanceerde vandaag een voorstel om via de Zwarte Zee te vervoeren. Hij zoekt landen die de stad Odessa en het scheepvaartverkeer op de Zwarte Zee willen beschermen.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat het goed is om mogelijkheden van graanexport te bekijken. Hij benadrukt dat moet worden voorkomen dat er een nog groter gewapend conflict ontstaat.

De wereldwijde graanprijs is het afgelopen jaar ongeveer verdubbeld van 20 tot 25 Dollarcent naar 40 tot 50 Dollarcent. Grote bedrijven die graan opkopen, zijn door de oorlog geconfronteerd met abrupt tekort, vertelt Bart de Steenhuijsen Piters, onderzoeker voedselsystemen bij de Wageningen Universiteit (WUR). Daar komt de droogte en effecten van klimaatverandering nog bij.

De Steenhuijsen Piters noemt de plannen voor een humanitaire corridor een nobele actie, zeker als het ook de nood in bepaalde landen gaat dienen. Op dit moment is volgens hem nog niet duidelijk of dat ook echt gaat gebeuren.

"Het graan is nu nog van grote handelaren in Oekraïne. Waarschijnlijk is dat onderdeel van contracten met de vier grote ondernemingen in de wereld die in tarwe handelen. Die bedrijven zouden moeten afzien van het opkopen van het tarwe uit Oekraïne. Dat zou dan beschikbaar moeten zijn voor opkoop voor bijvoorbeeld World Food Program voor landen in nood."

'Bestemming onduidelijk'

De Steenhuijsen Piters gaat er van uit dat de onderhandelingen achter de schermen wel plaatsvinden. Zijn verwachting is dat bedrijven wel zullen toegeven onder internationale druk. Maar het is op dit moment niet zeker of het graan straks terecht komt in landen waar de nood het hoogst is. "We weten dat er een actie is om het uit Oekraïne weg te halen, maar we weten niet wat daarna de bestemming is."

Vooral in Afrika is de nood hoog, waar sommige landen voor 70 procent afhankelijk zijn van leveringen uit Oekraïne. "Oekraïne is in staat heel efficiënt op enorme schaal heel veel kan produceren. Zo kan het dat mensen uit Tanzania, waar je prima zelf kan verbouwen, tarwe uit Oekraïne eten."