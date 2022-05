Scholen worstelen met gezonde schoolkantines

"Heel eerlijk, wij sjoemelen ook met ongezonder eten", zegt Eric Alberts van het Sint-Janslyceum in Den Bosch. "Bij hartstikke mooi weer verkopen we bijvoorbeeld gewoon chocolade-ijsjes."

In een rondgang van NOS Stories langs grote cateraars en zo'n dertig middelbare scholen zeggen meerdere scholen en cateraars dat ze - ondanks hun classificering - weer meer ongezondere producten aanbieden dan volgens de regels is toegestaan.

Het Voedingscentrum stelt vast hoe gezond een school is. Zij werken met drie schalen om scholen in te delen: Zilver, Goud en Ideaal. Bij elke schaal zijn er eisen om het kopen van gezondere producten aan te moedigen. Zo moeten de gezondste producten op de opvallende plaatsen liggen en de ongezonde producten uit het zicht.

Toch zetten verschillende scholen vraagtekens bij de manier waarop kantines gezonder moeten worden. Het streven naar een Gouden- of Ideaal Schaal is niet realistisch, zeggen ze, en kan zelfs averechts werken. "Als ik alleen maar gezonde dingen neerleg, kopen ze in de buurt een vette hap", zegt Alberts van het Sint-Janslyceum. Gevolg: minder snoeptomaatjes, meer panini's in de kantines.

Een deel van de schoolleiders die een Gouden Schaal heeft binnengehaald geeft aan die schaal een wassen neus te vinden, die "voor de bühne" is. Een schaal is tenslotte een mooi visitekaartje voor ouders van (toekomstige) leerlingen.

De politiek probeert de schoolkantines al jaren gezonder te krijgen. In 2009 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin stond dat in 2015 álle schoolkantines gezond moesten zijn. De doelstelling werd flink bijgesteld: in 2020 zou de helft van de schoolkantines gezond moeten zijn. De krap 700 schoolkantines die nu als gezond bestempeld zijn, vormen nog steeds minder dan de helft. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat alle scholen die sinds 2018 een schaal hebben ontvangen worden meegerekend. Ook al is niet altijd duidelijk of ze die schaal nu ook nog hebben.